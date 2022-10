Paar Pfunde mehr: Kourtney Kardashian liebt die neuen Kurven

Kourtney Kardashian (43) fühlt sich pudelwohl! Bei der Reality-TV-Bekanntheit und ihren Geschwistern stehen ihre Körper oft im Fokus. So ist wohl kaum zu übersehen, dass beispielsweise Kim Kardashian (41) eine Menge hat machen lassen oder Khloé (38) zuletzt ein paar Pfunde verloren hat. Ihre älteste Schwester musste sich von vielen ihrer Follower im Netz anhören, dass sie schwanger aussehe, weil sie etwas zugenommen hat. Die Kommentare scheinen sie aber kaltzulassen: Kourtney liebt ihren Körper!

In den aktuellsten Folgen der Show The Kardashians sprach sie dieses Thema an und erklärte zunächst, dass die In-vitro-Fertilisation Grund für ihre Zunahme sei. Dadurch, dass ihr Ehemann Travis Barker (46) ihr ständig versichert, wie schön er sie findet, fühlt sich Kourtney mit ihren neuen Kurven aber superwohl! "Er sagt mir jeden Tag 'Du sahst noch nie besser aus' und jetzt fühle ich es richtig", betonte die 43-Jährige und gab sogar zu: Als sie etwas dünner war, ging es ihr meist nicht so gut.

"Als ich total schlank war, hatte ich meist Angstzustände [...] einfach durch toxische Beziehungen", erklärte die Beauty. Bei einer Körpergröße von 1,55 Meter wiege sie momentan um die 53 Kilo – als es ihr schlecht ging, sollen es gerade mal 43 Kilo gewesen sein. "Ich liebe es, kurviger zu sein. Ich habe dann diese Queen-Energy und liebe es, die Frau zu sein, die ich bin", schloss Kourtney ab.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im September 2022

Getty Images Kourtney Kardashian und ihr Mann Travis Barker

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

