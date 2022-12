GQ Men of the Year 2022: Das waren die glamourösesten Looks

Bei den GQ Men of the Year Awards 2022 gab es einiges zu gucken! Promiflash hat bei der Gala am Donnerstag in Berlin unter anderem Eddie Redmayne (40) getroffen. Der Schauspieler wählte für seinen Auftritt auf dem roten Teppich ein Rollkragen-Oberteil mit rot-pinken Glitzer-Applikationen. Maximilian Mundt setzte auf ein ähnliches Kleidungsstück, jedoch komplett in Schwarz. Diane Kruger (46) hat sich ebenfalls für diesen Ton entschieden. Die "Troja"-Darstellerin erstrahlte in einem paillettenbesetzten Zweiteiler.

