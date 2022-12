Hui! Frisch geschiedene Kim Kardashian supersexy unterwegs

Kim Kardashian (42) zeigt, was sie hat! Im Liebesleben der Reality-TV-Ikone ging es bisher recht turbulent zu. Schon vor rund zwei Jahren trennte sie sich nach rund sechs Jahren Ehe von Kanye West (45), dem Vater ihrer vier Kinder. Darauf folgte auch schon eine neue Beziehung mit Pete Davidson (29) – die aber auch scheiterte. Die Scheidung von Kanye ist allerdings erst seit wenigen Tagen offiziell durch. Nach dieser Erleichterung wagte sich Kim in einem superheißen Look auf die Straße!

Auf neuen Bildern ist die 42-Jährige in Miami zu sehen. Dabei stach ihr freizügiges Outfit ins Auge. Vor allem obenrum zeigte Kim reichlich Haut: In einem XXS-Bandeau-Top aus Leder stellte sie ihr Dekolleté zur Schau. Dazu kombinierte die Unternehmerin eine locker sitzende Hose mit Lederstiefeln. In diesem Look war sie auf dem Weg zu einer VIP-Party mit Jared Leto (50), Serena Williams (41) und Co.

Ob Kim mit ihrem heißen Look von den neuesten Vorwürfen ablenken will? Immerhin erhob ihr Ex-Mann Kanye eben erst wilde Anschuldigungen. Der Rapper behauptete, die Influencerin habe ihn betrogen. Er habe sie mit dem Basketballspieler Chris Paul erwischt, schrieb der Musiker auf Twitter.

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, Mai 2019 in New York

Anzeige

BackGrid/MEGA Kim Kardashian im Dezember 2022

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de