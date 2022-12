Lügner? Kanye Wests Betrugsvorwürfe gegen Kim sind erfunden

Kanye West (45) macht in letzter Zeit nur noch mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Der Rapper verbreitet permanent antisemitische und rassistische Aussagen über die sozialen Medien. Gerade wurde er erneut auf Twitter gesperrt, da er wieder gegen die Richtlinien verstieß. Vor seiner wiederholten Bannung hatte er noch seine Ex-Frau Kim Kardashian (42) der Untreue beschuldigt. Offenbar ist an den Vorwürfen allerdings nichts Wahres dran.

Ein Insider meinte gegenüber Page Six: "Das ist nicht wahr und leider ist es ein ständiges Muster bei Kanye, Kim anzugreifen, um die Aufmerksamkeit aller nach einem Tag voller verrückter Eskapaden, an dem er all diese hasserfüllten und beleidigenden Dinge gesagt hat, abzulenken." Die Unternehmerin will angeblich nicht auf die Vorwürfe eingehen. "Sie möchte in Ruhe gelassen werden, damit sie sich auf das Wohlergehen ihrer Kinder konzentrieren kann", erklärte die Quelle.

Der 45-Jährige hatte behauptet, dass die Mutter seiner Kinder ihn mit dem NBA-Star Chris Paul betrogen habe. Zu einem Foto des Basketballspielers hatte der Vierfachpapa geschrieben: "Lasst uns ein letztes Fenster einschlagen, bevor wir hier raus sind. Ich habe diesen Typen mit Kim erwischt. Gute Nacht."

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

Getty Images Chris Paul, Basketballspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de