Neue Show "Lip Sync Stories": Twenty4tim und Co. packen aus!

In dieser Show plaudern die Promis aus dem Nähkästchen! Im Netz und in Interviews teilt mancher Star ohnehin schon recht private Einblicke. Dafür bekommen Influencer und Co. auch mal Gegenwind. Vor allem Webstar Twenty4tim (22) hatte wegen seines Körpers zuletzt mit einer Hatewelle zu kämpfen. Dennoch unterhält er seine Follower und zeigt sich weiterhin offen wie und eh. Bald ist der Kölner sogar in einer neuen Show zu sehen: In "Lip Sync Stories" packen Twenty4tim, Evelyn Burdecki (34) und Co. ihre brisantesten Geschichten aus!

In dem neuen Joyn-Format werden neun Promis ihre privatesten Anekdoten zum Besten geben. Neben Twenty4tim und Evelyn Burdecki sind auch YouTube-König Knossi (36), Heiko (23) und Roman Lochmann (23), Entertainerin Désirée Nick (66), Model Alena Gerber (33), Komiker Bernhard Hoëcker (52) und Stand-up-Comedienne Negah Amiri mit dabei. Während sie ihre noch nie gehörten Storys von schiefgelaufenen Wohnungsübergaben und Horror-Reisen preisgeben, werden Schauspieler das Ganze parallel zum Leben erwecken.

Schon Anfang des nächsten Jahres geht es los: Ab dem 5. Januar wird wöchentlich eine neue Folge von "Lip Sync Stories" kostenlos auf dem Streamingdienst Joyn abrufbar sein. Die Zuschauer dürfen sich auf zehn Teile der neuen Comedyshow freuen.

Twenty4tim, Influencer

Désirée Nick, "Lip Sync Stories"-Teilnehmerin

Evelyn Burdecki, "Lip Sync Stories"-Teilnehmerin

