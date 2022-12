Aaron Carters Vermögen soll vollständig an seinen Sohn gehen

So wird es hoffentlich keinen Streit um Aaron Carters (✝34) Erbe geben. Anfang November war der Sänger leblos in seiner Badewanne aufgefunden worden. Weil er vor seinem Ableben allerdings kein Testament aufgesetzt hatte, gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Spekulationen über den Verbleib seines Vermögens. So äußerte seine Zwillingsschwester Angel (34) den Wunsch, seine Besitztümer zu verwalten. Nun schaltete sich ein weiteres Familienmitglied ein: Aarons Mutter Jane betont, dass sein Sohn Prince Lyric (1) alles erben soll!

Wie Jane nun gegenüber TMZ berichtet, seien die Diskussionen um das Vermögen des verstorbenen Sängers nun beendet. Alle Familienmitglieder hätten sich drauf geeinigt, dass Aarons Erbe an seinen Nachwuchs übergehe. So wolle Prince' Verwandtschaft sicherstellen, dass der Kleine versorgt sei, während er aufwächst. Demnach soll der Einjährige alles aus dem Nachlass des "I'm All About You"-Interpreten – der in den Unterlagen mit umgerechnet rund 522.000 Euro in Form von Immobilien und persönlichem Eigentum angegeben ist – alleinig erben. Jane fuhr fort, dass sie der Meinung sei, dass Aaron es auch genau so gewollt hätte – die Familie brauche das Geld schließlich nicht.

Jane berichtete außerdem, dass weder sie noch Aarons Geschwister Prince bisher kennenlernen durften. Melanie Martin – die Verlobte des Verstorbenen – habe derzeit das Sorgerecht. Die Hinterbliebenen des Musikers würden sich jedoch sehr darüber freuen, eine Beziehung zu dem Kleinen sowie seiner Mutter aufzubauen.

Anzeige

Getty Images Jane Carter und Aaron Carter, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / aaroncarter Aaron Carter und Melanie Martin mit ihrem Baby Prince Lyric im Dezember 2021

Anzeige

aaroncarter / Instagram Der Sänger Aaron Carter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de