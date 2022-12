"Prince Charming"-Reunion: Das bedeuten die pikanten Blicke!

Dieses Prince Charming-Wiedersehen hatte einiges zu bieten! Die diesjährige Ausgabe der schwulen Datingshow ist zu Ende. Der Protagonist Fabian Fuchs entschied sich im Finale zwar für den Kandidaten Sebastian, servierte ihn dann jedoch für den Zweitplatzierten Tim ab. Das alles kam bei der Reunion raus, wo nicht nur die Beteiligten zu Gast waren. Auch andere "Prince Charming"-Boys waren am Start und tauschten währenddessen zahlreiche pikante Blicke aus!

Vor allem die Teilnehmer Philippe und Dennis O. konnten wohl nicht anders, als Fabians Worte mit Blicken zu kommentieren. Promiflash hakte deshalb mal bei den Finalisten nach, was das ein oder andere Augenverdrehen zu bedeuten hatte. "Ich würde jetzt mal behaupten, dass nicht der ganze Cast hinter Fabian stehen könnte", erklärte Tim die angespannte Atmosphäre im Studio und führte aus: "Die Blicke – ja, das ist halt so. Man muss sich auch nicht mögen. Im echten Leben versteht man sich ja auch nicht mit allen."

Auch Sebastian könne unterschreiben, dass seine Mitstreiter eher auf seiner Seite sind als auf Fabians. Dennis O. nickte dem Wahlkölner beispielsweise zu, als er seine Sicht der Dinge schilderte. Vor der Reunion habe Basti Dennis auch seine Sorgen erzählt: "Dass ich sehr aufgeregt bin, was die Wiedersehensshow angeht, weil es das erste Mal ist, dass man darüber spricht, was mit einem abgezogen wurde. Dennis hat mir damit gezeigt: 'Okay, hast du gut gemacht'", schloss der Student ab.

