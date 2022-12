Schwere Krankheit: Für Ashton Kutcher war Mila entscheidend

Mila Kunis (39) war der größte Halt für Ashton Kutcher (44). Erst vor wenigen Monaten offenbarte der Schauspieler, dass bei ihm 2019 die Autoimmunkrankheit Vaskulitits diagnostiziert wurde. Er habe etwa ein Jahr gebraucht, um gesund zu werden und wieder zu Kräften zu kommen. Bei seiner Genesung habe seine Frau eine wesentliche Rolle gespielt: Ohne Mila hätte Ashtons Krankheit schwerwiegende Konsequenzen haben können.

In der Sendung "The Checkup with Dr. David Angus" sprach Ashton mit dem Mediziner offen über seinen Krankheitsverlauf. Damals habe sein behandelnder Arzt ihm deutlich gemacht, wie wichtig die Unterstützung seiner Frau für eine erfolgreiche Genesung sei. Und auch Dr. Angus schien sich sicher zu sein, dass sie der Schlüssel war. "Ich muss sagen, dass Ihre Frau unglaublich war. Sie ist einfach an ihrer Seite gewesen. Es war wunderschön, das zu beobachten", stellte er fest. "Sie ist die Beste", stimmte ihm der Two and a half Men-Darsteller zu.

Seine Krankheit machte Ashton erst im August öffentlich, als er sich in der Show "Running with Bear Grylls: The Challenge" zusammen mit dem Survival-Experten durch die Wildnis schlug. "Ich wachte eines Tages auf und hatte Sehprobleme. Ich konnte kaum sehen", erzählte er Dr. Angus. Seitdem habe er aber große Fortschritte gemacht und könne wieder deutlich besser sehen und hören.

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher, Dezember 2014

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis im März 2022

Getty Images Ashton Kutcher, Schauspieler

