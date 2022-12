Süß! Katherine Schwarzeneggers Tochter in Weihnachtsstimmung

Katherine Schwarzenegger (32) und ihre Tochter Lyla Maria sind in Weihnachtsstimmung! Nachdem die Tochter von Arnold Schwarzenegger (75) und Chris Pratt (43) 2019 heirateten, durften sie ein Jahr später die Kleine auf der Welt begrüßen. Eloise Christina machte im vergangenen April Lyla zur großen Schwester. In diesem Jahr wird die kleine Familie also zum ersten Mal Weihnachten zu viert feiern – Katherines älteste Tochter bereitet schon jetzt alles für das kommende Fest vor!

Auf Instagram teilte 32-Jährige ein niedliches Video von ihrer Tochter: Mit kleinen Weihnachtsbaumkugeln und einer Lichterkette dekoriert die Zweijährige ein kleines Bäumchen. "Lyla schmückt ihren ganz eigenen Weihnachtsbaum! Jetzt wird's hier richtig festlich!", schrieb die stolze Mama zu den weihnachtlichen Aufnahmen.

Die Fans sind von Katherines Nachwuchs begeistert: "Lyla ist eine Meisterin im Dekorieren – wie ihre Mama! Ich liebe diese süßen Locken", "Wie schön! Lyla hat ihren eigenen Mini-Baum!" oder "Herrlich! Sie ist wirklich in Weihnachtsstimmung und eine tolle kleine Dekorateurin. Ich liebe ihre schönen Locken!", hieß es unter anderem in den Kommentaren.

MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2019

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger mit ihren zwei Töchtern

Getty Images Katherine Schwarzenegger, Tochter von Arnold Schwarzenegger

