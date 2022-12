Expertin: William und Kate und die Sussexes sind verschieden

Prinz William (40) und seine Frau halten sich stets an die royale Etikette. Der Thronfolger und Prinzessin Kate (40) sind seit 2011 verheiratet – seitdem wird jeder Auftritt der beiden mit wachsamen Augen verfolgt. Es ist kein Geheimnis, dass sich die Eheleute in der Öffentlichkeit an die königlichen Regeln halten, das gilt auch in Sachen Zärtlichkeiten austauschen. Bei Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) dagegen sieht es anders aus, wie eine Körpersprachen-Expertin jetzt verriet.

Im Gespräch mit Fox News Digital erklärte Blanca Cobb: "[William und Kate] berühren sich immer noch gelegentlich gegenseitig. Sie schauen sich immer noch in die Augen und lächeln. Auch wenn sie sich in der Öffentlichkeit ein wenig anders zeigen, sind sie immer noch ein sehr verbundenes und königliches Paar." Harry und seine Frau hingegen zeigen gerne ihre Zuneigung: "Sie halten sich ständig an den Händen, sie berühren den Rücken des jeweils anderen. Er umarmt sie."

Vor einigen Tagen waren Kate und William auf ihrer USA-Tour und hatten bewiesen: Diese beiden sind verliebt wie am ersten Tag. Bei ihrem Besuch in Boston erschienen die zwei in einem Partnerlook. Dabei stach nicht das Outfit ins Auge – die dreifachen Eltern führten angeregt Gespräche und warfen sich währenddessen immer wieder verliebte Blicke zu.

Getty Images Prinz William mit Prinzessin Kate bei einem Basketballspiel

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einer Preisverleihung, Dezember 2022

Getty Images Prinzessin Kate mit Prinz William in Boston, November 2022

