William und Kate feiern zwölftes Jubiläum ihrer Verlobung!

Prinz William (40) und Herzogin Kate (40) haben heute allen Grund zum Feiern! Der Sohn von König Charles III. und die Brünette gehen bereits seit vielen Jahren Hand in Hand durchs Leben: Das royale Paar hat sich im April 2011 im Rahmen einer großen Hochzeit das Jawort gegeben und sein Glück im Laufe der darauffolgenden Jahre mit drei Kindern gekrönt. Heute feiern die beiden ein süßes Jubiläum: William und Kate haben sich heute vor zwölf Jahren verlobt!

William und Kate haben sich während einer Safari in Kenia vor genau zwölf Jahren dazu entschlossen zu heiraten: Am 16. November 2010 um kurz vor 12:00 Uhr hat das britische Königshaus die Verlobung des Thronfolgers und seiner Liebsten bekannt gegeben. Anlässlich dieser tollen Mitteilung hat der Palast auch offizielle Fotos des glücklichen Paares veröffentlicht: Auf einem Porträt des Star-Fotografen Mario Testino (68) strahlen William und seine Kate um die Wette, während die damalige Ehefrau in spe ihren Verlobungsring präsentiert.

Diese Schnappschüsse bringen William und Kate auch viele Jahre nach dem Aufnahmedatum immer noch zum Schmunzeln! Laut Us Weekly äußerte sich die Familienmutter jetzt gegenüber einem Royal-Fan zu den Fotos. "William und ich lachen immer darüber", soll Kate während eines Termins gesagt haben.

Getty Images Prinz William mit seiner Kate bei ihrer Verlobung im Jahr 2010

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Belfast, Nord-Irland 2022

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William

