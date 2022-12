Sam Dylan ist sicher: Menderes war bei Promi BB berechnend

Sam Dylan (31) ist davon überzeugt, dass Menderes (38) bewusst auf die Tränendrüse gedrückt hat! Bei Promi Big Brother lebten die beiden auf engstem Raum miteinander. Tatsächlich schafften es der Prince Charming-Star und der DSDS-Kult-Kandidat beide ins Finale. In der letzten Show musste Menderes dann aber direkt als Erster gehen, während Sam einen Platz vor ihm, auf Platz drei, landete. Jetzt verriet Sam gegenüber Promiflash, welchen Eindruck er von seinem Ex-Mitbewohner hatte: Er glaubt, Menderes wollte bewusst Mitleid erwecken.

Im Interview mit Promiflash merkte der 31-Jährige an, dass er das Gefühl hatte, Menderes würde mit dem Sieg rechnen: "Dass Menderes auf dem vierten Platz gelandet ist, war ein großer Schock für uns. Man hat es in seinen Augen gesehen, wie schockiert er selbst darüber war." Seiner Meinung nach sei der einstige Dschungelkönig sogar berechnend gewesen. "Ich mag Menderes sehr gerne, aber er ist nicht blöd, er weiß, was er tut. Ich denke schon, dass er genau weiß, wie die traurigen Geschichten, die er immer wieder erzählt, beim Zuschauer ankommen." Dieses Mal habe der 38-Jährige jedoch womöglich zu hoch gepokert.

Manche Promi-BB-Fans sahen das ganz ähnlich. "Tut mir echt leid, aber ich habe mich an diesem Eiertanz um Menderes so sattgesehen. Das hat mich im Dschungel schon total genervt", hatte ein Twitter-User während der Show gewettert. Bei einer Promiflash-Umfrage vermuteten außerdem 42,7 Prozent, dass der Michael-Jackson-Fan bewusst Mitleid erregt.

Menderes im Dezember 2018

Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

Menderes, März 2020

