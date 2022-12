Cheyenne Ochsenknecht verrät: Geht sie vor Nino aufs Klo?

Ist es Cheyenne Ochsenknecht (22) etwa peinlich, ihr großes Geschäft vor Nino Sifkovits zu verrichten? Das Model und der Österreicher sind seit dem 19. März 2019 liiert. Im August dieses Jahres sind sie vor den Traualtar getreten. Die beiden haben auch schon ein gemeinsames Kind: Töchterchen Mavi erblickte im März vergangenen Jahres das Licht der Welt. Jetzt gibt Cheyenne ziemlich private Einblicke in ihr Leben: Traut sie sich vor Nino aufs Klo zu gehen?

Im Rahmen eines Q&As auf Instagram wollte ein User brennend von der 22-Jährigen wissen, ob sie vor ihrem Ehegatten auf Toilette geht. Die Beauty reagierte gelassen und antwortete schmunzelnd: "Mir wäre das egal, nur Nino mag es überhaupt nicht."

Auch verriet die Blondine auf Instagram, wie das Paar es schaffe, mit Streitthemen zu Hause umzugehen. "Ob ihr es glaubt oder nicht, unsere Kommunikation ist der Key in unserer Beziehung", fing sie an zu erzählen und fuhr fort: "Deswegen streiten wir nie! Ohne Scheiß, wirklich, es gibt hier und da Meinungsverschiedenheiten, aber Streit gab es in den sechs Jahren erst zwei Mal, um genau zu sein."

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits im November 2022

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Model

Instagram / ninoclaus Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits im September 2022

