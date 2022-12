Nach Reunion: Romeo Beckham und Mia gehen Dessous shoppen

Die beiden wirken so verliebt wie eh und je! Romeo Beckham (20) und Mia Regan hatten sich im vergangenen Juli voneinander getrennt. Der Grund für das Liebes-Aus soll die räumliche Trennung gewesen sein. Doch offenbar konnten der Fußballer und das Model ihre Differenzen klären, denn vor wenigen Tagen bestätigten die beiden, wieder zueinandergefunden zu haben. Jetzt wurden Romeo und Mia sogar total verliebt in einem Unterwäscheladen beim Shoppen gesichtet.

Wie Bilder der Daily Mail zeigen, waren David Beckhams (47) Sohn und seine Liebste in London zum Shoppen unterwegs. Während der Kicker einen beigen Kapuzenpullover, eine gesteppte Weste sowie eine schwarze Mütze und Hose trug, lief Mia in einem langen ledernen Mantel, Boots und einer weiten hellen Jeans durch die Stadt. In diesen Outfits zog das Paar von Laden zu Laden, wobei sie zwischendurch auch kurze Kuschelpausen einlegten. Offenbar standen aber nicht nur Weihnachtsgeschenke auf ihrer Einkaufsliste, denn die Turteltauben wurden gemeinsam in einem Dessous-Laden gesichtet.

Das Paar teilte sogar einen Schnappschuss in ihrer Instagram-Story, als sie sich gerade auf dem Heimweg befanden: Romeo grinst auf dem Bild glücklich in die Kamera, während Mia eine Grimasse zieht.

Getty Images Romeo Beckham und Mia Regan bei der Paris Fashion Week 2022

Getty Images Romeo Beckham, Sohn von Victoria und David Beckham

Instagram / romeobeckham Mia Regan und Romeo Beckham im Dezember 2022

