Wegen neuer Tour: Beyoncé hat strenge Regeln für ihre Crew

Beyoncé (41) überlässt nichts dem Zufall! Mit der Girlgroup Destiny's Child schaffte die Musikerin Ende der 90er-Jahre den internationalen Durchbruch. Doch nach 16 gemeinsamen Jahren war Schluss: 2006 löste sich die Band auf und Beyoncé startete ihre erfolgreiche Solokarriere. So plant sie aktuell eine neue Tour im kommenden Jahr – damit währenddessen nichts schiefgeht, hat Beyoncé einige Verhaltensregeln für ihre Crew aufgestellt!

The Sun enthüllte jetzt die strengen Regeln der "Crazy in Love"-Interpretin: Um sicherzustellen, dass ihre Band, ihre Tänzer und ihre Crew für die Dauer der "Renaissance"-Tour in Topform sind, soll Beyoncés gesamtes Team strikt auf Alkohol und Drogen verzichten. "Bey weiß, dass die neuen Auftritte intensive Choreografien und Präzision erfordern, also müssen alle sauber und nüchtern sein. Es wird auch keine verrückten Partys auf der Straße geben", erklärte ein Insider.

An erster Stelle steht für Beyoncé die Sicherheit: "Sie führt auch #MeToo-Checks mit den Tänzern, der Band und der Crew durch und hofft, dass die Tournee dadurch zu einem sicheren und freundlichen Arbeitsumfeld wird." Aber auch um die mentale Gesundheit ihres Teams sorgt sich die 41-Jährige, wie die Quelle ergänzte: "Da Tourneen psychisch zermürbend sein können, wird ihr neues Team auch Zugang zu psychologischer Unterstützung haben, während es unterwegs ist."

Getty Images Beyoncé im Oktober 2016

Getty Images Beyoncé, Sängerin

Getty Images Beyoncé, Sängerin

