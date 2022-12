Weitere Konsequenz: Kanye West verliert Ehrendoktortitel!

Für Kanye West (45) wird es langsam eng. Der Rapper hat sich mit seiner Haltung ins eigene Bein geschossen: Aufgrund seiner antisemitischen und rassistischen Äußerungen sind ihm sämtliche Kooperationspartner wie Adidas und Balenciaga abgesprungen. Da der Ex-Mann von Kim Kardashian (42) aber weiterhin mit unangebrachten Äußerungen um sich wirft, bekommt er jetzt erneut die Konsequenzen zu spüren: Kanye wurde sein College-Ehrendoktortitel entzogen!

2015 wurde der Rapper von der School of the Art Institute of Chicago mit einem Ehrendoktortitel für seine Leistungen und Beiträge zur Kunst und Kultur ausgezeichnet. Doch wegen seiner öffentlichen Eskapaden entzog man ihm die Auszeichnung jetzt wieder. "Seine antischwarzen, antisemitischen und aufrührerischen Äußerungen, die sich insbesondere gegen schwarze und jüdische Gemeinschaften richten, sind widerlich und zu verurteilen", wird die Entscheidung in dem Schreiben der Schule begründet, das TMZ vorliegt.

Nicht nur die Kooperationspartner des Designers wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben: Auch Juliana Nalú möchte offenbar nicht mehr mit Kanye in Verbindung gebracht werden, obwohl man ihr und Ye in den vergangenen Monaten eine Beziehung nachgesagt hatte. Doch vor wenigen Tagen stellte die Beauty auf Instagram klar, als man sie auf den "Eazy"-Interpreten ansprach: "Ich bin Single. Danke der Nachfrage."

Anzeige

Getty Images Kanye West im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige

Instagram / juliananalu Juliana Nalú im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de