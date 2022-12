Janelle Browns Kinder fühlen sich von Familie ausgeschlossen

Wurde Janelle Browns (53) Nachwuchs von der polygamen Familie ausgeschlossen? Die Mutter von sechs Kindern war eine der ehemals vier Frauen des "Sister Wives"-Stars Kody Brown (53), dessen Alltag Fans in Deutschland unter dem Titel Alle meine Frauen verfolgen können. Rechtmäßig ist der US-Amerikaner zwar nur mit Robyn (43) verheiratet, seine drei anderen Frauen ehelichte er allerdings in einer spirituellen Zeremonie. Im vergangenen Jahr beendete Christine (50) die polygame Ehe mit dem TV-Star. Auch Janelle soll sich mittlerweile von Kody getrennt haben. Die beiden stritten offenbar wegen der Kinder.

In der aktuellen Folge von "Sister Wives" geraten Kody und Janelle aneinander, da die Kinder der 53-Jährigen sich in der Familie mit den verbleibenden Frauen Meri (51) und Robyn nicht mehr willkommen fühlen. "Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob ich diese Arbeit machen will. Ich habe das Gefühl, dass ich gezwungen bin, mich zwischen meinen Kindern und dieser Gruppe zu entscheiden", beschwert sich Janelle.

Gwendlyn (21), eine Tochter von Christine, die Kody bereits vergangenes Jahr verlassen hatte, adressierte gerade erst die Spekulationen um das Liebes-Aus ihres Vaters und Janelle auf TikTok. "Also, sie hat ihn bereits verlassen", platzte es aus ihr heraus.

