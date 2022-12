Tallulah Willis posiert komplett hüllenlos in der Badewanne

Was Papa Bruce (67) wohl von diesen Aufnahmen seiner Tochter Tallulah Willis (28) hält? Als Nachwuchs des US-amerikanischen Actionstars und Demi Moore (60) steht die gebürtige Kalifornierin schon seit vielen Jahren im Rampenlicht. Mit ihrem Vater drehte sie auch schon den ein oder anderen Film. So waren Bruce und sie beispielsweise gemeinsam in "Banditen!" zu sehen. Im Netz gibt der Promi-Sprössling seinen Fans auch immer wieder Einblicke in seinen Alltag. Nun veröffentlichte Tallulah einige freizügige Fotos.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 28-Jährige nun eine Reihe an Aufnahmen, auf denen sie nackt in der Badewanne sitzt. Tallulah kauert sich auf den Pics zusammen, während das Wasser über ihren Körper läuft. Dabei trägt sie ein auffällig buntes Make-up mit pinkem und grünem Lidschatten. Durch ihre Freizügigkeit kommen zudem die Tattoos der Beauty bestens zur Geltung. "Aufblühen", schrieb sie schlicht unter ihrem Post. Während einige Follower von den Bildern begeistert waren, zeigten sich andere hingegen etwas verwirrt. "Du machst mir auf eine fesselnde und ehrfurchtgebietende Weise Angst", schrieb beispielsweise ein Fan.

Erst vor wenigen Tagen hatte Tallulah ihre Community mit einem süßen Familienfoto erfreut. Auf dem Bild lachen die dunkelhaarige Beauty und ihre Mama in die Kamera, während Bruce etwas verwirrt danebensteht. Unter dem Foto hatte sie dann zum Ausdruck gebracht, wie wichtig ihr ihre Familie ist. "Ich liebe meine Eltern und meine Familie – ja, das tue ich", schrieb sie vielsagend dazu.

Anzeige

Instagram / buuski Tallulah Willis, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / buuski Tallulah Willis, Tochter von Bruce Willis

Anzeige

Instagram / buuski Tallulah Belle Willis, Demi Moore und Bruce Willis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de