Nach Freilassung: Brittney Griner spielt wieder Basketball

Eines der ersten Dinge, die Brittney Griner (32) tat, als sie endlich wieder auf freiem Fuß war? Ihrer Leidenschaft nachgehen! Die mehrfache Basketball-Weltmeisterin ist im Februar aufgrund des Mitführens von Cannabis am Moskauer Flughafen verhaftet worden. Ein russisches Gericht verurteilte die US-Amerikanerin zu neun Jahren Gefängnis. Durch einen Gefangenenaustausch mit den USA wurde sie jetzt unerwartet aus der Haft entlassen. Nun hat Brittney ihr erstes Basketball-Training seit ihrer Festnahme absolviert!

Brittneys Agentin Lindsay Kagawa Colas verriet aber nun gegenüber ESPN, dass die 32-Jährige bislang keine Pläne für eine Rückkehr in den Basketballsport habe. "Sie integriert sich wieder in eine Welt, die sich für sie verändert hat. Von einem reinen Sicherheitsstandpunkt aus gesehen, wird sie sich nicht mehr so in der Welt bewegen können, wie sie es tat", ist Lindsay sich sicher, merkt aber an: "Wenn sie spielen will, wird sie es selbst entscheiden." Es gehe Brittney momentan sehr gut und sie habe die Geschehnisse der vergangenen Monate "auf unglaubliche Weise" durchgestanden.

Dabei wird Brittneys Ehefrau Cherelle ihr wahrscheinlich eine große Hilfe gewesen sein. Die beiden halten sich laut People seit dem 12. Dezember in San Antonio auf, wo sie im Fort Sam Houston freie Zeit alleine, aber auch mit der Familie verbringen. Ihre Agentin teilte der Öffentlichkeit mit, dass die US-Basketballerin plane, im Laufe der Woche ein Statement abzugeben.

Getty Images Basketballstar Brittney Griner

Getty Images Brittney Griner im Juli 2022

Instagram / cherelletgriner Brittney Griner und ihre Frau Cherelle

