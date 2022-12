"Angenehm ist's nicht": Sarah Engels ist ständig schwindelig

Sarah Engels (30) macht ihre Gesundheit momentan sehr zu schaffen! Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin ist schon seit Jahren beruflich total erfolgreich – und kann sich vor neuen Projekten kaum retten. Erst vor wenigen Tagen trainierte sie fleißig für ihren Auftritt bei "Stars in der Manege". Doch gesundheitlich geht es der Sängerin aktuell überhaupt nicht gut: Sarah hat mit heftigem Schwindel zu kämpfen!

"Ich hatte gerade einige Arztbesuche", begann die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story zu erzählen. Sarah sei momentan ständig schwindelig, was ihr sehr zu schaffen mache. "Ich sage es euch, angenehm ist's nicht", meinte sie und fügte hinzu: "Jedenfalls wird weiterhin dieser Lagerungsschwindel vermutet, in Kombination mit sehr viel Stress und Verspannung im Nacken."

Rund einen Tag später schien es der "Te Amo Mi Amor"-Interpretin aber schon wieder etwas besser zu gehen. "Ich glaube, ich fühle mich so langsam wieder wie ein lebendiger Mensch", zeigte sich Sarah erleichtert. Sie habe nun noch einen MRT-Termin und hoffe, dass sie die gesundheitlichen Probleme bald wieder in den Griff bekommt.

Sarah Engels, Sängerin





