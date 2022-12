BTS-Star Jin muss zur Armee: Hunderte Fans verabschieden ihn

Der Moment ist gekommen! Die südkoreanische Boyband BTS zählt weltweit zu den erfolgreichsten Acts überhaupt. Mit Hits wie "Butter" oder "Dynamite" sorgten die sieben Hotties für echte K-Pop-Ohrwürmer und ausverkaufte Stadien. Doch vorerst müssen die Fans auf ihre Lieblinge als Gruppe verzichten. Denn mit Jin (30) geht der erste der Jungs zur Armee. Der Sänger muss sogar an die Front – seine Unterstützer ließen ihn deswegen nur ungern gehen!

Das berichtete nun unter anderem BBC. Am Dienstag trat Jin seinen Dienst beim südkoreanischen Militär an – seine Fans nutzten die Gelegenheit, um ihm vorerst ein letztes Mal nah zu sein. Vor dem Militärstützpunkt in Yeoncheon gab es einen riesigen Ansturm – Hunderte Fans und Journalisten versammelten sich vor dem Geländer. Die BTS-Unterstützer zeigten sich sehr besorgt über Jins Armee-Antritt – schließlich muss er sogar an die Front. "Wir haben gemischte Gefühle", erklärte ein Fan.

Nach Angaben der Verantwortlichen soll Jin zunächst eine fünfwöchige Grundausbildung durchlaufen. In Südkorea muss jeder Mann bis zu seinem 30-Lebensjahr den Wehrdienst leisten. Für die Jungs von BTS hatte eigentlich eine Sonderregelung gegolten – Jin hatte jedoch um die Aufhebung des Gesetzes gebeten.

Anzeige

Getty Images BTS-Mitglied Jin im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images BTS, südkoreanische Boyband

Anzeige

Instagram / jin BTS-Star Jin im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de