Finalist Tim enthüllt: So viel kostete ihn "Prince Charming"

Tim Hornbyl hat in der diesjährigen Prince Charming-Staffel nach der großen Liebe gesucht! Im Finale hat sich der Prinz Fabian Fuchs dann aber gegen den Influencer und für dessen Mitstreiter Basti entschieden. Nach der Show hat der Krawattenverteiler seinem Sieger allerdings einen Korb gegeben und erneut Kontakt mit Tim aufgenommen – doch auch dieser Dating-Versuch ist erfolglos geblieben. Was dem Kandidaten von der Show im Nachhinein bleibt, sind zahlreiche Klamotten, die er sich extra für den Dreh angeschafft hatte. Aber wie viel Geld hat Tim eigentlich für seine "Prince Charming"-Outfits ausgegeben? Nun zog der Schweizer Bilanz...

Auf YouTube rechnete Tim jetzt seine Ausgaben für den "Prince Charming"-Dreh auf der griechischen Insel Rhodos vor: Er habe sich für seine Teilnahme zahlreiche neue Shirts, Hosen, Schuhe und Co. besorgt. Tim habe für seine Outfits 744,06 Schweizer Franken ausgegeben – 100 Schweizer Franken habe er zudem für andere Anschaffungen für seinen Aufenthalt auf Rhodos investiert. Das entspricht umgerechnet insgesamt einer Summe von sage und schreibe 853 Euro.

Tim sei sogar noch während des Drehs in einen Klamottenladen geeilt, um zu shoppen! Er habe nämlich im Vorfeld kein Outfit für das Finale eingepackt, weil er nicht damit gerechnet habe, so weit zukommen. "Ich durfte sogar vor dem Finale noch kurz auf Rhodos in den Zara gehen und mir eine Anzugjacke holen", rief er sich in Erinnerung.

Anzeige

Instagram / timhornbyl Tim Hornbyl im Dezember 2022 in Luzern

Anzeige

Instagram / timhornbyl Tim Hornbyl, ehemaliger "Prince Charming"-Kandidat

Anzeige

Instagram / timhornbyl Tim, "Prince Charming"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de