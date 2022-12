Frischhaltefolie? Heidi Klum posiert in extravagantem Kleid

Heidi Klum (49) hüllt ihren Körper nur allzu gerne in extravagante Outfits und ausgefallene Looks: Egal, ob bei Red-Carpet-Events, TV-Drehs oder ihrer legendären Halloween-Party – die Chefjurorin der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel steht mit ihren modischen Ensembles stets im Mittelpunkt. Jetzt lief Heidi in einem besonders extravaganten Kleid über den roten Teppich – und das kam wohl nicht bei allen Fans gut an...

Im Rahmen der Premiere des lang erwarteten Kinofilms "Avatar: The Way of Water" in Hollywood erschien Heidi in einem besonderen Gewand: Die "Germany's next Topmodel"-Chefin trug eine drapierte Haute-Couture-Robe des Labels Lever Couture aus durchsichtigen Stoffstreifen. Dazu kombinierte sie durchsichtige High Heels und eine Frisur im Wet-Look. "Nicht von dieser Welt", schwärmte Heidi auf Instagram von dem Film und fügte hinzu: "Das Gleiche gilt für mein Kleid."

In den sozialen Medien machten sich ein paar Fans nach Heidis Red-Carpet-Auftritt über das Outfit lustig – doch diese Reaktionen nimmt die 49-Jährige offenbar mit Humor! Das Topmodel repostete nämlich beispielsweise einen Clip in ihrer Story, in dem eine Followerin den Look mit Frischhaltefolie nachstellt.

Getty Images Heidi Klum im Dezember 2022 in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum im Dezember 2022 in Santa Monica

Getty Images Die GNTM-Chefjurorin Heidi Klum im November 2022 in Los Angeles

