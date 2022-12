Taylor Swift verbringt ihren 33. Geburtstag im Tonstudio

Taylor Swift (33) scheint in ihrer Arbeit wirklich aufzugehen. Seit mehr als 16 Jahren ist die US-Amerikanerin nun schon äußerst erfolgreich in der Musikbranche. In diesem Jahr zählte sie außerdem zu den beliebtesten Spotify-Künstlern. Jetzt stand ein weiterer großer und wichtiger Tag für die "Bad Blood"-Interpretin an: Am vergangenen Dienstag feierte sie ihren Geburtstag. Ihren Ehrentag verbrachte Taylor allerdings im Tonstudio.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Sängerin nun einen Schnappschuss, der sie gemeinsam mit ihrem Freund und zwischenzeitlichen Musikproduzenten Jack Antonoff abbildet. Während Taylor mit einem Cello auf dem Boden sitzt, hat es sich der 38-Jährige auf einem Stuhl vor dem Musik-Set-up gemütlich gemacht. Zudem hat er eine Gitarre in der Hand und schaut verwundert in die Kamera. Unter ihrem Post bedankte sich die mehrfache American Music Awards-Gewinnerin dann bei ihren Fans für die zahlreichen Glückwünsche. "Meinen 33. Geburtstag habe ich natürlich im Studio verbracht. Ich hätte es nicht anders gewollt", fuhr sie humorvoll fort.

Offenbar schlägt das Herz der Blondine allerdings nicht nur für die Musik. Wie vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde, wird Taylor in naher Zukunft auch in die Filmbranche einsteigen. Als Regisseurin und Drehbuchautorin soll sie bald ihren ersten eigenen Film bei der Produktionsfirma Searchlight Pictures drehen.

Getty Images Taylor Swift im November 2022

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift bei den 50. American Music Awards, 2022

