Überglücklich: Lilly zu Sayn-Wittgenstein ist neu verliebt!

Lilly zu Sayn-Wittgenstein (50) schwebt wieder auf Wolke sieben! Die Prinzessin und Unternehmerin beeindruckte ihre Fans in diesem Jahr mit ihrer Let's Dance-Teilnahme. Zuvor hatte sie ausgeplaudert, dass sie nichts dagegen hätte, sich in der Show zu verlieben. Daraus wurde leider nichts – dafür traf die Beauty aber wenige Monate später auf die große Liebe. Lilly hat wieder einen neuen Partner!

Im Interview mit Gala verriet sie, dass sie den schönsten Sommer ihres Lebens hatte – dafür sei vor allem ein Mensch verantwortlich. "Ich habe einen wunderbaren neuen Menschen getroffen und mich tatsächlich sehr verliebt. An einem Abend in Venedig habe ich Charles auf der Feier eines gemeinsamen Freundes kennengelernt", plauderte sie aus. Seitdem sei in ihr ein unglaublicher Frieden und ein großes Vertrauen gewachsen.

Lillys neuer Partner ist halb Brite, halb Amerikaner – und offenbar ein sehr spontaner und abenteuerlustiger Mensch. "Wir sind tatsächlich an meinem Geburtstag einfach in den Flieger nach New York gestiegen, weil wir gesagt haben: 'Jetzt erst recht Abenteuer'", berichtete die 50-Jährige begeistert.

Anzeige

Getty Images Lilly zu Sayn-Wittgenstein und Andrzej Cibis

Anzeige

Getty Images Lilly zu Sayn-Wittgenstein in Frankfurt am Main

Anzeige

Getty Images Lilly zu Sayn-Wittgenstein auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de