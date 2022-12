Zeitvertreib: Boris Becker bekommt im Gefängnis Promi-Besuch

Boris Becker (55) darf hin und wieder bekannte Gesichter hinter den Gefängnis-Gittern empfangen. Seit April sitzt der ehemalige Tennisprofi in London seine Haftstrafe ab. Zuvor war er wegen Insolvenzverschleppung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Wie lange der Ex-Sportler dort noch bleiben muss, ist allerdings fraglich. In den vergangenen Wochen war immer wieder spekuliert worden, dass er bald nach Deutschland abgeschoben werden könnte. Momentan sitzt Boris aber noch im UK-Knast – und bekommt dort hin und wieder berühmten Besuch.

Das berichtete nun Bunte. Auf der Besucherliste soll demnach nämlich nicht nur Boris' Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro stehen, sondern auch Berühmtheiten aus dem deutschen TV. Beispielsweise wurde Moderator Steven Gätjen (50) schon des Öfteren vor der Strafanstalt gesichtet. Auch Chefs von TV-Sendern statteten dem einstigen Wimbledon-Sieger einen Besuch ab. Offenbar plant Boris bereits seinen beruflichen Werdegang nach seiner Gefängnisstrafe.

Sollte Boris tatsächlich bald nach Deutschland abgeschoben werden, wäre er wohl ein freier Mann. "In dem Moment, in dem Herr Becker in Deutschland landet, ist seine Strafe abgeschlossen", erklärte ein Sprecher des britischen Innenministeriums gegenüber Bunte. In Boris' Heimat gebe es nämlich keine zusätzlichen Auflagen.

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker im April 2022 in London

Getty Images Steven Gätjen bei der Goldenen Kamera 2018 in Hamburg

Getty Images Boris Becker, April 2022

