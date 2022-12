"Sehr charmant": Herzogin Meghan schwärmt von König Charles

Wer hätte das gedacht? Mit der Veröffentlichung der Dokumentation "Harry & Meghan" auf Netflix war das britische Königshaus so gar nicht einverstanden. Denn dort plaudern Herzogin Meghan (41) und ihr Mann Prinz Harry (38) ganz schön aus dem Nähkästchen. Doch statt der erwarteten Seitenhiebe gegen die Royals fängt die ehemalige Schauspielerin an, von Harrys Vater zu schwärmen. So wichtig ist Meghan ihr Schwiegervater König Charles III. (74)!

"Harrys Dad ist sehr charmant", zeigt sich die Herzogin von Sussex in einer neuen Folge ihrer Dokumentation "Harry & Meghan" von Charles begeistert. Als ihr Schwiegervater sei er sehr wichtig für sie. Insbesondere, da sie sich im Zuge ihrer Beziehung mit Prinz Harry mit ihrem eigenen Vater zerstritten hatte. Da Thomas Markle (78) nicht zu ihrer Hochzeit erschienen war, musste Meghans Schwiegerpapa herhalten. "Deshalb fragte ich, ob er mich zum Altar führt und er sagte 'Ja'", berichtet die Suits-Darstellerin von ihrem großen Tag.

Kurz vor der Trauung kam ans Licht, dass Meghans Vater gegen Geld für Paparazzi posiert hatte. Diese gestellten Fotos sollten vermeintlich spannende Storys liefern. Gegenüber seiner Tochter stritt er dies jedoch ab. Ihre Mutter Doria zeigt sich in der Dokumentation schockiert über das Verhalten ihres Ex-Mannes. "Ich war absolut fassungslos, dass Tom mitmachte. Bei diesem Zirkus [...]. Dass er das ausnutzte. Eltern machen so etwas nicht", entrüstet sie sich.

Getty Images Herzogin Meghan im März 2018

Getty Images Prinz Charles, Juli 2022

Thorpe / MEGA Thomas Markle Sr. im August 2018

