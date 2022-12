Wegen Doku: UK-Politikerin nennt Herzogin Meghan "paranoid"

Herzogin Meghan (41) bekommt Gegenwind! Gemeinsam mit ihrem Mann Prinz Harry (38) veröffentlichte die einstige Suits-Darstellerin gerade eine aufsehenerregende Doku auf Netflix. In "Harry & Meghan" packen die beiden über ihren Rückzug aus dem britischen Königshaus aus. Das stößt auf eine Menge Zuspruch – viele sehen die Enthüllungen aber auch kritisch. Die Politikerin Ann Widdecombe attackierte Meghan jetzt vor allem für eine Passage heftig!

Im Trailer zu den neuen Folgen der Doku wurde Meghan nämlich als Sündenbock der königlichen Familie dargestellt. Das will die ehemalige Abgeordnete Ann gegenüber der britischen Zeitung The Sun offenbar nicht gelten lassen. 2018 hatte die Politikerin bei der UK-Version von Promi Big Brother teilgenommen und dabei abfällig über die Duchess of Sussex gesprochen. "Wenn sie wirklich glaubt, dass ich in meinen Aussagen im Fernsehen vom Palast gelenkt wurde, dann ist sie paranoid", erklärte sie nun.

Doch auch die Alternative empfinde sie als schwierig, fügte Ann hinzu. "Wenn sie das nicht glaubt, dann streut sie ganz bewusst einen Verschwörungsmythos, der jeglicher Basis entbehrt", schilderte die 75-Jährige ihre Sicht der Dinge.

Anzeige

Getty Images König Charles III. und Ann Widdecombe im März 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Ann Widdecombe im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de