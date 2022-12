"Hochzeit auf den ersten Blick"-Oli feiert halbes Jahr Ehe

Michaela und Oliver feiern einen kleinen Meilenstein! Die Nordrhein-Westfälin und der Bayer haben im Rahmen des TV-Sozialexperiments Hochzeit auf den ersten Blick geheiratet, ohne sich vorher gekannt zu haben. Mehrere Monate nach ihrer Show-Teilnahme sind sie immer noch glücklich zusammen – sie schmieden sogar Umzugspläne. Inzwischen haben sie genau ein halbes Jahr Ehe hinter sich und blickten aus diesem Grund mit rührenden Worten auf diese Zeit zurück.

Michaela teilte in ihrer Instagram-Story ein Hochzeitsfoto und schrieb: "Heute vor einem halben Jahr. Die Zeit mit dir vergeht so schnell und ich freue mich auf ganz viele weitere Jahre." Auch Oliver veröffentlichte ein Bild ihrer Eheschließung und schwärmte von den vergangenen Monaten. "Danke, Maus, für die wunderschönen brutalen sechs Monate an meiner Seite. Ich hoffe, es werden noch viele, viele mehr", betonte der Restaurantmanager. Für die Zukunft möchte er nur fünf Dinge: Michaela sehen, umarmen, küssen, lieben und behalten. "Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. [...] Ich liebe dich, Maus", fasste er zusammen.

Neben einem Umzug haben Michaela und Oliver eine Reihe weiterer Zukunftspläne. "Wir wünschen uns ein gemeinsames Zuhause, wo wir glücklich sein können, und könnten uns auch eine kleine eigene Familie vorstellen", gab das Paar vor wenigen Wochen gegenüber Promiflash preis. Auch eine zweite "richtige" Hochzeit käme für die beiden infrage.

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michaela und Oliver

Instagram / oliver.hadeb Oliver und Michaela in Italien

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Oliver und Michaela

