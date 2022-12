Plant Tanja Makarić schon Nachwuchs mit ihrem Julian Claßen?

Ist da die Familienplanung etwa schon im Gange? Anfang des Jahres sollen sich Julian Claßen (29) und Tanja Makarić (25) über Instagram kennengelernt haben. Nur wenige Wochen nachdem Julian und seine Langzeitfreundin Bibi Claßen (29) sich getrennt hatten, gaben Tanja und der Content-Creator bekannt, ein Paar zu sein. Seitdem sind die beiden das Influencer-Couple schlechthin. Jetzt verriet Tanja, dass sie irgendwann Kinder haben möchte. Vielleicht sogar mit ihrem Partner Julian?

In einer Fragerunde ihrer Instagram-Story ging es um das Thema Nachwuchs, worauf Tanja mit einem fröhlichen Smiley zugab: "Ja gerne. Aber erst in ein paar Jahren". Die Frage zielte wohl darauf ab, dass ihr aktueller Partner schon zwei Kinder hat, um die sie sich augenscheinlich mit kümmert. Ob sie sich aber eigene Kinder mit ihrem neuen Freund Julian vorstellen kann? Darauf ging sie bei dieser Antwort nicht ein. Auf den Social-Media-Accounts der beiden sieht es jedoch so aus, als wären sie superglücklich miteinander.

Ob Julian sich wohl noch mehr Kinder wünscht? Mit seinen beiden Kindern ist er bestimmt gut ausgelastet. Sein Sohn Lio (4) ist mittlerweile vier Jahre alt, seine kleine Schwester ist in diesem Jahr zwei Jahre alt geworden.

Anzeige

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und YouTuber Julian Claßen

Anzeige

Timm, Michael / ActionPress Julian Claßen und Tanja Makarić auf dem kinderTag in Berlin, September 2022

Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen auf den Malediven

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de