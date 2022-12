Süß: Tobey Maguire bringt Tochter mit zur "Babylon"-Premiere

Tobey Maguire (47) brachte ein besonders süßes Date mit zur Filmpremiere. Von 2007 bis einschließlich 2020 war der Spider-Man-Darsteller mit Jennifer Meyer (45) verheiratet. Gemeinsam haben die Ex-Eheleute zwei Kinder, die im November 2006 und im Mai 2009 zur Welt kamen. Ihren Nachwuchs hält der gebürtige Kalifornier jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nun begleitete Tochter Ruby (16) ihren Vater allerdings mit zu einem Event.

Am vergangenen Donnerstag fand im Academy Museum of Motion Picture die große Premiere des neuen Films des Golden Globe-Nominierten statt: "Babylon" wird in Deutschland am 19. Januar in die Kinos kommen. Bei der Veranstaltung wurde Tobey allerdings nicht von seiner aktuellen Partnerin, sondern von seiner 16-jährigen Tochter unterstützt. Gemeinsam posierte das Duo für die Fotografen, doch Ruby war anzusehen, dass ihr das Blitzlichtgewitter etwas unangenehm war. Während der 47-Jährige in einem schlichten schwarzen Anzug begeisterte, zog sein Nachwuchs in einem samtigen Kleid alle Blicke auf sich. Dazu kombinierte sie schwarze Boots und einen roten Ledermantel.

Wie gut das Familienleben des Schauspielers und seiner Ex-Frau funktioniert, hatte die Podcasterin erst im vergangenen Juni verdeutlicht. So erzählte sie damals, dass die Trennung das Paar sogar noch näher zusammengebracht habe. "Ich würde buchstäblich alles auf der Welt für Tobey geben. [...] Ich liebe ihn über alles und wir haben die schönste Familie!", versicherte sie damals.

Instagram / jenmeyerjewelry Tobey Maguire (r.) mit seiner Frau Jennifer Meyer und den gemeinsamen Kindern Ruby und Otis, 2021

Instagram / jenmeyerjewelry Ruby Sweetheart Maguire und ihre Mutter Jennifer Meyer im November 2021

Getty Images Tobey Maguire, Schauspieler

