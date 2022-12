Tyler Perry ehrlich: Ihn quälten lange Zeit Suizidgedanken

Tyler Perry (53) blickt auf eine schwere Zeit in seinem Leben zurück. Am vergangenen Dienstag machte die schockierende Nachricht die Runde, dass der DJ Stephen "tWitch" Boss (✝40) verstorben sei. Wenige Tage später wurde offiziell bestätigt, dass er einer selbst zugefügten Schusswunde erlag. Über den Tod des TV-Stars zeigten sich auch zahlreiche Promis sehr bestürzt. Nun nahm auch Schauspieler Tyler Stephen Anteil und gab zu, dass er selbst schon Suizidgedanken hatte.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Schauspieler nun ein rührendes Video, mit dem er von Stephen Abschied nahm. Tyler begann zu erzählen, dass er den dreifachen Vater zwar nur ein paar Mal getroffen habe, der Tänzer jedoch immer wie ein wunderbarer Mensch gewirkt habe. Anschließend schlug er dann ernstere Töne an: "Ich möchte mich mit euch in eine Zeit meines Lebens zurückversetzen, in der ich ein paar Mal daran gedacht habe, Selbstmord zu begehen, weil es so schlimm war, dass ich nicht glaubte, dass es besser werden würde", schilderte er.

Der 53-Jährige habe sehr viel Schmerz, Gewalt und sexuellen Missbrauch erlebt, was für ihn schwer zu ertragen gewesen sei. "Hätte ich einen dieser Versuche gewagt, hätte ich den besten Teil meines Lebens verpasst", fuhr er fort. Abschließend ermutigte er seine Community noch dazu, sich Hilfe zu suchen, auch wenn alles hoffnungslos scheint.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Tyler Perry bei der "Black Panther: Wakanda Forever"-Weltpremiere, 2022

Getty Images Tyler Perry, Schauspieler

Getty Images Tyler Perry im September 2022



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de