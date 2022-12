Nach Tod: Mutter von Stephen "tWitch" Boss am Boden zerstört

Ihr Fleisch und Blut ist von ihr gegangen! Am vergangenen Dienstag hatte sich der bekannte DJ, Entertainer und Moderator Stephen "tWitch" Boss (✝40) das Leben genommen. Kurz nachdem das publik gemacht worden war, trauerten viele Hollywood-Stars in den sozialen Netzwerken– darunter Channing Tatum (42), Jennifer Lopez (53) und Michelle Obama (58). Nun meldet sich auch Stephens Mutter Connie Boss Alexander zu Wort!

Auf Instagram äußert die Zweifachmama: "Bitte wissen Sie, dass ich all die Nachrichten, SMS, Beiträge und Anrufe sehe. Ich kann im Moment keine Worte finden. Bitte wisst, dass ich mich melden werde, wenn ich kann." Connie beendet ihr Statement mit der Bitte an die Community, für ihren verstorbenen Sohn zu beten und widmet ihm letzte, rührende Worte Richtung Himmel: "Stephen Laurel, deine Mutter liebt dich bis in die Ewigkeit und darüber hinaus."

Stephens Ehefrau Allison hatte im Interview mit E! News der Öffentlichkeit nach dem Tod ihres Mannes verraten: "Er war das Rückgrat unserer Familie, der beste Ehemann und Vater und eine Inspiration für seine Fans." Die Familie würde ihn unendlich lieben und niemals vergessen, versprach die 34-Jährige der Liebe ihres Lebens.

Getty Images Stephen "tWitch" Boss im August 2016

Getty Images Stephen "tWitch" Boss im September 2018

Instagram / allisonholker Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss im Juni 2022

