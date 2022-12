Paola Maria und ihr neuer Freund rocken ersten Red-Carpet!

Paola Maria (29) und ihr liebster Alexander Thoss machen schon lange kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe. Die YouTuberin und ihr Noch-Ehemann Sascha Koslowski (36) hatten ihre Fans Anfang des Jahres mit einer traurigen Neuigkeit geschockt. Nach neun Jahren geht das ehemalige Traumpaar nun getrennte Wege. Die gebürtige Italienerin war bereits einige Monate später eine neue Beziehung eingegangen. Jetzt zeigte Paola sich das erste Mal mit ihrem Auserwählten bei einem öffentlichen Event!

Am Abend des 17. Dezembers fand in Berlin die jährliche Spendengala der Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" statt. Zu diesem Anlass pilgern immer zahlreiche Stars und Sternchen in die Hauptstadt. Die Influencerin nutzte die Gelegenheit, um ihren Alex das erste Mal mit auf den roten Teppich zu nehmen. Auf dem Instagram-Account des Vereins wurde ein Bild geteilt, welches die beiden Turteltauben zusammen zeigt. Paola trägt ein schickes perlenbesetztes Kleid mit großem Beinschlitz und Alex ist schlicht im Anzug gekleidet.

Die Fans der 29-Jährigen sind offenbar begeistert von dem Auftritt. Unter dem Post werden die beiden Verliebten gefeiert. "Sie strahlt endlich wieder", schreibt ein User. "Wow, du stahlst so schön", meint ein Weiterer. Der Beauty wird ihr neues Glück sehr gegönnt. "Unendlich viel Glück euch beiden", wünscht ein anderer Follower.

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und Alexander Thoss, Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Paola Maria und Sascha Koslowski bei der Berlin Fashion Week im Sommer 2019

Anzeige

Instagram / paola Paola Maria und Alexander Thoss

Anzeige

Wie findet ihr Alex und Paola Maria zusammen? Megasüß! Ich finde, die passen nicht so zusammen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de