Ungünstig: Dschungelcamp-Cosimo hat total Schiss vor Spinnen

Bald geht es wieder los! Die Moderation und der Cast der neuen Staffel vom Dschungelcamp wurden bereits bekannt gegeben. Mit dabei ist unter anderem Cosimo Citiolo (40)! Der Sänger ist durch die Castingshow DSDS bekannt geworden und seither regelmäßig in diversen Reality-TV-Formaten zu sehen. Jetzt ist er bereit, sich den Herausforderungen im australischen Dschungel zu stellen – oder auch nicht. Cosimo hat nämlich große Angst vor Spinnen!

In seiner Story auf Instagram erzählte der Reality-Star von seinen Bedenken. "Allein der Gedanke, dass solche Spinnen einen nachts beim Schlafen ankrabbeln", schrieb er. In dem dazugehörigen Video hat der Sänger einen Filter mit einer riesigen Spinne hinzugefügt, die über sein Gesicht läuft. Dabei schüttelt Cosimo wenig begeistert den Kopf. In einem weiteren Clip hält er seine Fans dazu an, ihn nicht in Challenges zu schicken. Sie dürfen bloß anrufen, um ihn weiterzuwählen.

Laut einer RTL-Pressemitteilung werden mit Cosimo so einige andere Reality-Sternchen in den Dschungel einziehen. Dazu gehören unter anderem die Reality-TV-Bekanntheit Cecilia Asoro, Influencerin Jolina Mennen (30), Tessa Bergmeier (33), Schauspielerin Jana Pallaske (43) und Ex-Spielerfrau Claudia Effenberg (57). Ebenfalls nach Australien reisen werden aber auch Lucas Cordalis (55), Papis Loveday (45), Reality-TV-Star Gigi Birofio, Musiker Markus Mörl (63) sowie Schauspieler Martin Semmelrogge (67).

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Reality-Star

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Sänger

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, Ex-DSDS-Kandidat

Glaubt ihr, dass Cosimo um eine Begegnung mit Spinnen herumkommt? Nein, ich glaube nicht! Könnte schon sein... Abstimmen Ergebnis anzeigen



