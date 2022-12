Schwanger? Cheyenne Ochsenknecht will den Übeltäter finden!

Cheyenne Ochsenknecht (22) ist sauer! Vor wenigen Tagen hatte ein Insider ausgeplaudert, dass die Influencerin und ihr Mann Nino Sifkovits ihr zweites gemeinsames Kind erwarten sollen. Später hieß es, dass sogar ihr Management die freudigen Nachrichten bestätigt hat. Cheyenne wollte von alledem aber nichts wissen und stellte klar, dass sie sich keinem Medium gegenüber zu den Behauptungen geäußert habe. Sie will nun herausfinden, wer die Gerüchte gestreut hat!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 22-Jährige in Bezug auf die angebliche Schwangerschaftsnachricht: "Ich habe mich ein bisschen zurückgezogen. Das ist halt so die Kehrseite der Medaille des In-der-Öffentlichkeit-Stehens." Es sei nun passiert und man könne es nicht ändern. Zudem verriet Cheyenne: "Wir wissen leider nicht, wer das war, aber hoffen, das noch zu erfahren, weil: Wenn es wirklich jemand aus dem Freundeskreis war, dann wollen wir natürlich mit dieser Person nichts mehr zu tun haben."

Darüber hinaus stellte die 22-Jährige erneut klar, dass weder sie noch persönlich ein Wort darüber verloren hätten. "Management ist was anderes, aber wie gesagt. Wenn wir bereit dazu sind, dann werden wir das auch tun. Wie ihr gemerkt habt, waren wir es noch nicht", fasste Cheyenne zusammen.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, ihre Tochter Mavie und ihr Mann Nino im Dezember 2022

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits im September 2022

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht bei der Marcel Ostertag Show in Berlin, Juli 2019

