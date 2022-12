"Avatar: The Way of Water" bricht zum Start Kino-Rekorde!

Die Erfolgsgeschichte rund um Avatar geht weiter! Schon vor 13 Jahren wurde das Meisterwerk von James Cameron (68) zu einem Megahit. Das Science-Fiction-Abenteuer "Avatar – Aufbruch nach Pandora" gilt als finanziell erfolgreichstes Projekt aller Zeiten. Nun schlüpfte Sam Worthington (46) erneut in die Hauptrolle des Jake Sully. In der vergangenen Woche startete der zweite Teil – und überzeugte erneut! Schon am ersten Wochenende bricht "Avatar: The Way of Water" sämtliche Rekorde an den Kinokassen!

Um den neuen Teil der Erfolgssaga zu sehen, strömten direkt zum Start zahlreiche Fans in die Kinosäle. Wie Disney in einer Pressemitteilung veröffentlichte, sahen alleine in Deutschland bereits rund 1.2 Millionen Zuschauer den Film. Damit verbucht "Avatar: The Way of Water" den besten Start des laufenden Kinojahres und auch den besten Start in James Camerons Karriere! Weltweit spielte der Kinohit bereits 408 Millionen Euro ein. Und es scheint ebenso erfolgreich weiterzugehen: Laut den Vorverkaufszahlen planen eine Menge Menschen auch über die Weihnachtsfeiertage einen "Avatar"-Kinobesuch.

Die Zeichen stehen außerdem gut, dass der zweite Teil längst nicht das Ende der Geschichte rund um "Avatar" ist. James Cameron hat insgesamt fünf Filme geplant! 2024 soll Teil drei erscheinen, gefolgt von dem vierten im Jahr 2026 und dem fünften 2028. "Im fünften Film wird es einen Teil der Story geben, der auf der Erde spielen wird", hatte der Kultregisseur schon gegenüber io9 verraten.

