Kathi Wagener und Kevin Yanik haben Frieden geschlossen

Haben sich die beiden nun endlich vertragen? Kevin Yanik und Katharina Wagener (27) haben sich bei Are You The One? kennengelernt. Sie teilen sogar ein gemeinsames Kind. Vor einigen Wochen trennten sich die Reality-TV-Stars jedoch. Immer wieder feindeten sie sich danach im Netz an und auch Aussprachen halfen nichts. Doch nun haben Kevin und Kathi offenbar endlich eine Einigung erzielt.

In seiner Instagram-Story erklärte Kevin, dass er sich am Vortag gemeinsam mit der Familie und Kathi getroffen habe und alles gut gelaufen sei. Außerdem berichtete er: "Wir hatten letzte Woche ein Gespräch mit ein paar Leuten, die professionell sind. [...] Wir haben gemeinsam eine superschöne Einigung getroffen und sind alle auf einen Nenner gekommen." Offenbar konnten die Eltern endlich alle Missverständnisse aus dem Weg räumen. "Es herrscht Frieden, es herrscht Ruhe, es herrscht einfach keine dicke Luft. Es ist einfach alles toll", schloss Kevin ab.

Die vergangenen Wochen haben aber offenbar auch bei ihm für viel Klarheit gesorgt. "Ich möchte mich auch entschuldigen für mein Verhalten an einigen Stellen, da ich mich sehr kindisch benommen habe. Ich reflektiere immer im Nachgang sehr viel und bereue einiges, aber ich bin froh, dass es so ist, wie es ist", gab der Influencer zu.

Kevin Yanik, TV-Star

Katharina Wagener und Kevin Yanik

Kevin Yanik im April 2020 in Soest

