Deshalb wollte Mimi "Bachelor in Paradise"-Villa verlassen

Michelle Gwozdz (28) klärt auf. Die einstige Bachelor-Kandidatin kam als Nachzüglerin in die Bachelor in Paradise-Villa. Dort traf die Beauty auf Yannick Syperek, den sie bereits kannte. Im Laufe der Show kamen sich die beiden näher und fanden allmählich wieder zueinander. Doch bevor es zu den Familien-Dates ging, hatten die zwei beschlossen, das Haus zu verlassen. Promiflash verriet Mimi ihre Gründe.

"In erster Linie, weil ich der Meinung war, dass ein Family-Date absolut komisch wäre, weil wir die Familien schon kennen", erklärte die 28-Jährige im Promiflash-Interview. Laut Mimi wollen die beiden das Ganze langsam angehen und ihre Familien nicht überrumpeln: "Ich glaube, so was erklärt man am besten privat." Zudem habe die Kölnerin auf mehr Zweisamkeit gehofft: "Außerdem bin ich, wie glaube ich alle gemerkt haben, nicht gerade die größte Romantikerin und hab mir ein privates Dreamdate ausgemalt."

Yannick war derselben Meinung und stimmte Mimi zu. In der vergangenen Episode richtete er abschließende Worte an die restlichen Paare und betonte: "Wir brauchen keine Dreamdates, wir brauchen keine Romantik und die Familie kennen wir auch schon, deswegen ist die Reise für uns hier beendet."

Yannick Syperek mit Mimi Gwozdz bei "Bachelor in Paradise"

Yannick Syperek bei "Bachelor in Paradise", 2022

Mimi Gwozdz, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

