Rekord: Lionel Messi schlägt Cristiano Ronaldos Insta-Likes

Große Freude für Lionel Messi (35)! Der Argentinier siegte bei der diesjährigen Weltmeisterschaft gegen Frankreich. Auch über einen weiteren Vertrag in seinem Verein soll sich der Fußballer aktuell freuen. Die kommende Zeit sieht bei seinem Konkurrenten Cristiano Ronaldo (37) jedoch nicht so rosig aus. Im Viertelfinale flog der Portugiese überraschend aus dem Turnier. Doch Cristiano hat noch einen weiteren Grund traurig zu sein: Lionel hat nun auch seinen Like-Rekord im Netz gebrochen!

Im vorherigen Monat postete der Portugiese ein Bild auf Instagram, das ihn und Lionel bei einer Schachpartie für ein Louis-Vuitton-Fotoshooting zeigt. Der Schnappschuss wurde mit unglaublichen 41,9 Millionen Klicks von Fans zum meistgelikten Foto eines Sportlers. Doch dieses Bild ist nun hinter die Fotosammlung von Lionel zurückgefallen, auf der zu sehen ist, wie er stolz die Trophäe in den Händen hält. Nur 17 Stunden nach Veröffentlichung hatten seine Schnappschüsse bereits 43,4 Millionen Klicks. Aktuell haben sogar schon 49 Millionen Menschen auf "Gefällt mir" gedrückt!

Zu seinen historischen Bildern schrieb er: "Ich habe es so oft geträumt, ich wollte es so sehr, dass ich es immer noch nicht glauben kann. Vielen Dank an meine Familie, an alle, die mich unterstützen, und auch an alle, die an uns geglaubt haben", bedankte der Weltmeister sich bei seinen Fans.

Instagram / leomessi Lionel Messi, WM-Finale 2022

Instagram / leomessi Lionel Messi, WM-Finale 2022

Getty Images Die Argentinier rund um Lionel Messi feiern ihren WM-Sieg

