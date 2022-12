Erster Sport nach Geburt: Mandy Moore zeigt After-Baby-Body

Mandy Moore (38) ist wieder fit! Vor etwa zwei Monaten bracht die US-Schauspielerin ihr zweites Kind zur Welt. Mit ihrem Mann Taylor Goldsmith hat sie jetzt ihre beiden Söhne August und Oskar. Und Baby Ozzie scheint das Familienglück perfekt zu machen. Doch nun scheint die Zeit zum Ausruhen offenbar vorbei zu sein: Mandy präsentiert im Netz ihre Body-Transformation, nur wenige Wochen nach der Geburt.

"Acht Wochen nach der Geburt. Heute Morgen bin ich das erste Mal nach Monaten wieder trainieren gewesen. Und ich bin schon erschöpft", schreibt Mandy in ihrer Instagram-Story. Dazu teilt sie ein Selfie von sich in karierten Sportklamotten und ungeschminkt in ihrem Schlafzimmer. Von Müdigkeit ist der 38-Jährigen aber nicht viel anzusehen. Viel eher scheint sie in ihrem After-Baby-Body zu strahlen – denn auch davon ist nicht mehr viel übrig. In dem bauchfreien Top präsentiert sie nämlich das schon sehr flache Ergebnis ihrer Sporteinheiten.

Aber nicht nur in Sachen Training scheint Mandy wieder voll durchzustarten. Bereits Anfang Dezember stand sie wieder vor der Kamera. Zusammen mit Kollege Édgar Ramírez (45) dreht sie die zweite Staffel für die Serie "Dr. Death". Und auch bei ihrem Job scheint sie guter Dinge zu sein, denn auf ihrem Gesicht breitete sich ein fröhliches Lachen aus. "Tag eins ist im Kasten!", freute sich der This Is Us-Star.

Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore mit ihrer Familie im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / mandymooremm Édgar Ramírez und Mandy Moore am Set von "Dr. Death"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de