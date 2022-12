Nach Trennung von Jenni: Ist "Love Island"-Nico noch Single?

Gibt es schon eine neue Frau an Nicos Seite? Seit Oktober gehen der ehemalige Love Island-Teilnehmer und seine Partnerin Jennifer Iglesias (24) getrennte Wege. Die Influencerin behauptete nach dem Liebes-Aus während ihrer Promi Big Brother-Teilnahme, dass der Hottie sie mit einer Escortdame betrogen habe – er dementierte die Vorwürfe jedoch. Aber wie steht es mittlerweile eigentlich um Nicos Liebesleben? Darüber sprach er jetzt!

In seiner Instagram-Story stellte sich der Reality-TV-Star nun den Fragen seiner Community. Ein Fan wollte dabei von ihm wissen, ob er denn schon eine neue Partnerin an seiner Seite habe. "Ich bin sehr glücklich als Single momentan", stellte Nico klar. Für eine neue Liebe scheint er mittlerweile aber wieder offen zu sein: "Du weißt nie, was kommt. Wenn man es am wenigsten erwartet, kommt manchmal jemand und catcht dich einfach. Alles kann, nichts muss."

Seine Ex hatte der Vertriebsmitarbeiter in der vergangenen "Love Island"-Staffel kennengelernt. Könnte sich Nico vorstellen, nach der Liebespleite und dem ganzen Trennungsdrama trotzdem noch einmal sein Glück im TV zu versuchen und dort nach seiner persönlichen Mrs. Right zu suchen? "Na klar", lautete seine Antwort.

Anzeige

Instagram / nizou.loco Nico, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / nizou.loco Nico, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de