Nach Haftentlassung: Boris Becker gönnt sich Luxus pur!

Boris Becker (55) hat sich ordentlich was gegönnt! Der ehemalige Tennisprofi hat gerade sieben Monate im britischen Gefängnis hinter sich. Der Rotschopf saß ein, weil er wegen einer Insolvenzverschleppung schuldig gesprochen worden war. Nach seiner Freilassung vor sechs Tagen erfolgte die unmittelbare Abschiebung nach Deutschland. In diesem Luxushotel soll Boris nach seiner Heimreise die erste Nacht in Freiheit genossen haben!

Bild-Informationen zufolge soll der 55-Jährige in einer 2.000-Euro-Luxus-Suite in München genächtigt haben. Gemeinsam mit seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro habe er in einem Fünf-Sterne-Nobelhotel namens "The Charles" eingecheckt, in dem die "Park View"-Suite für das Paar reserviert war. Die befindet sich in der siebten Etage, ist 73 Quadratmeter groß und lockt unter anderem mit einem freien Blick auf den botanischen Garten und die Alpen. "Er begrüßte die Mitarbeiter freundlich, er wirkte sehr entspannt", berichtete ein Gast des Hotels.

Die politische Risikoanalystin Lilian solle bald nicht mehr nur die Freundin an der Seite von Boris sein, plauderte ein angeblicher Freund des Ex-Häftlings gegenüber The Sun aus. "Er hat seinen Freunden gesagt, dass er um ihre Hand anhalten wird und dass sie 'die Eine' ist", meint er zu wissen. Wann der Vierfachvater, der bereits zweimal verheiratet war, seiner Liebsten die Frage aller Fragen stellen werde, sei aber noch unklar.

Getty Images Boris Becker gilt als einer der größten deutschen Tennisspieler aller Zeiten

Getty Images Boris Becker im April 2019 in München

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, April 2022

