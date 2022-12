Wegen Krankheit: Freunde von Céline Dion in großer Sorge!

Der Freundeskreis von Céline Dion (54) ist besorgt! In einem Video Anfang Dezember machte die Sängerin ihre unheilbare Krankheit publik. Die "My Heart Will Go On"-Interpretin leidet am sogenannten Stiff-Person-Syndrom, welches schmerzhafte Krämpfe verursacht. Die Erkrankung beeinträchtigt die Kanadierin bei der Benutzung ihrer Stimme, weshalb sie bereits ihre gesamte Europa-Tour absagte. Jedoch will sie ihre Fans nicht lange warten lassen und so schnell es geht auf die Bühne zurückkehren – was ihren Liebsten Sorge bereitet!

Insider verrieten gegenüber Radar Online, dass Freunde ein viel zu schnelles Bühnen-Comeback der Musikerin befürchten. Aufgrund ihrer musikalischen Leidenschaft und ihrem engen Verhältnis zu den Fans würde sie sich selbst drängen zu performen, bevor sie wirklich bereit sei. "Sie weigert sich, eine Niederlage zu akzeptieren", so die Quelle. "Sie sollte die Behandlung annehmen und sich viel erholen", fügte der Informant hinzu. Ihre Freunde sollen sich auch nach dem Tod ihres Mannes René Angélil (✝73) über die fehlende emotionale Unterstützung der Grammy Awards-Gewinnerin sorgen. "Céline musste für sich selbst sorgen, und das war nicht einfach", berichtete der Insider.

Jedoch stehen ihre drei Kinder der 54-Jährigen während dieser schweren Zeit bei. Eine Quelle behauptete gegenüber Us Weekly, dass sich der 21-jährige René-Charles und die zwölfjährigen Zwillinge liebevoll um Céline kümmern sollen. "Ihre Kinder sind ihr Fels in der Brandung", erklärte der Informant.

