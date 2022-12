Weihnachts-Prank: North West bemalt Bruder Psalm im Schlaf!

Vor North West (9) ist wohl keiner mehr sicher! Die Tochter von Kim Kardashian (42) und Kanye West (45) hat sich zur kleinen Prank-Queen gemausert. Zuletzt veräppelte sie ihre berühmte Mama: Mithilfe eines TikTok-Filters ließ sie ihre Mom glauben, sie hätte ihr die Augenbrauen rasiert – diese reagierte erst mal schockiert. Jetzt war ihr kleiner Bruder dran: North bemalte Psalm (3) im Schlaf weihnachtlich das Gesicht!

Das ist in ihrem neusten TikTok-Video zu sehen. Psalm schlummerte nichts ahnend auf der Couch, als North sich mit einem Eyeliner aus der Beauty-Linie ihrer Mama an seinem Gesicht zu schaffen machte: Sie malte ihm einen Schnurrbart, Barthaare, Wimpern, Herzchen und mehr auf. Der Dreijährige bekam von all dem nichts mit. Besonders witzig: Die Streichekönigin platzierte hinterher einen Weihnachtselfen neben ihm, der den Eyeliner in seinen Händen hält – ganz so, als ob das kleine Männchen ihn angepinselt hätte.

Die süßen Weihnachtsfiguren kamen bereits vor ein paar Tagen zum Einsatz. Für die "Elf on the Shelf"-Tradition dekorierte North mit verschiedenen Elfen das Haus – für jeden ihrer Geschwister einen. Chicagos (4) Elf beispielsweise spielte mit Make-up und der von Saint (7) gönnte sich Süßigkeiten. Norths Elf wiederum stand neben einem Basketball.

TikTok / kimandnorth North West bemalt Psalms Gesicht

TikTok / kimandnorth North West bemalt Psalms Gesicht

Instagram / kimkardashian Chicago Wests Weihnachtself

Was sagt ihr zu Norths Weihnachts-Prank? Superwitzig! Total gemein! Abstimmen Ergebnis anzeigen



