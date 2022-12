Zu dünn, zu dick: Sarah Harrison macht Hatern eine Ansage

Sarah Harrison (31) setzt sich zur Wehr. Der YouTuberin ging es in den vergangenen Monaten sehr schlecht. Es dauerte eine Weile, bis sie der Ursache auf den Grund kam. Die Influencerin hat eine Glutenunverträglichkeit und leidet unter dem Leaky-Gut-Syndrom. Deswegen verlor sie einige Kilo, die sie inzwischen wieder drauf hat. Jetzt musste sich Sarah Kommentare wegen ihres Gewichts anhören – und machte ihren Hatern eine Ansage!

Auf Instagram erklärte Sarah, dass sie inzwischen wieder ihr Ursprungsgewicht habe. "Sogar ein bisschen plus", bemerkte die Frau von Dominic Harrison (31). Das fiel offenbar auch einigen Followern auf. "Als ich so stark abgenommen habe, habe ich so viele Hater-Nachrichten bekommen, dass ich so dürr sei und jetzt kommen schon wieder die Kommentare, dass ich zugenommen hätte und ob ich schwanger sei", konnte die 31-Jährige nur den Kopf über die Kommentare schütteln.

"Ich will mich nicht verstecken, niemand sollte sich verstecken, man sollte einfach mit diesem Bodyshaming aufhören!", appellierte Sarah an ihre Follower. Jetzt sei sie vor allem froh, dass sie herausgefunden habe, was mit ihrem Körper in den vergangenen Monaten los war. "Mir geht es sehr gut aktuell und ich sage es euch: Ich bin froh, diese Phase hinter mir zu haben!", betonte Sarah.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, YouTuberin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im Oktober 2022

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison auf den Malediven

