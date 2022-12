Blutungen: Schwangere Samira Cilingir liegt im Krankenhaus!

Große Sorge um Samira Cilingir! Erst vor rund einem Monat hatten die einstige Love Island-Kandidatin und ihr Mann Yasin Cilingir (31) freudige Nachrichten zu verkünden: Nach ihrem Sohn Malik erwarten die beiden nun wieder ein Baby. Über ihre zweite Schwangerschaft hält die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin ihre Follower auch stets auf dem Laufenden. Nun meldete sie sich jedoch mit besorgniserregenden Nachrichten: Samira wurde mit starken Blutungen ins Krankenhaus gebracht!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 25-Jährige nicht persönlich, sondern hinterließ ihren Fans einen Text. "Ich hatte plötzlich starke Blutungen und wurde vom Notarzt ins Krankenhaus gefahren. Ich habe ein Hämatom und wir können nur beten, dass alles gut geht", schrieb Samira. Sie müsse nun zunächst in der Klinik bleiben. "[Ich] werde mir auch die nächsten Tage eine Auszeit nehmen, bis ich wieder klar denken kann", kündigte die Influencerin außerdem an.

Auch Yasin hat sich auf seinem Account schon zu Wort gemeldet. Er sei glücklicherweise rechtzeitig vom Fitnessstudio zurückgekehrt, um für Samira da zu sein und den Notarzt zu rufen. "Sie hat sehr viel Blut verloren", merkte er an und betonte: "Ich bete, dass nichts Schlimmes ist!"

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira, Yasin Cilingir und ihr Sohn Malik

Anzeige

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin Cilingir, Juni 2022

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de