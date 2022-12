Lottie Moss verrät: Sie stand Model-Schwester Kate nie nah!

Lottie Moss (24) teilt erneut gegen ihre berühmte Schwester aus! Kate Moss (48) gehört spätestens seit Ende der 90er-Jahre zur Fashion-Elite. Ihre kleine Halbschwester schlug dagegen eine ganz andere Karriere ein: Auf der Erotikplattform OnlyFans teilt sie regelmäßig sexy Bilder. Doch vor ihrem Erfolg als Erotikmodel wollte auch Lottie in die Fashionindustrie einsteigen – wie ihr berühmtes Familienmitglied. Wie sie jetzt offenbart, war und ist ihr Verhältnis zu Kate aber nicht besonders eng!

In der aktuellen Ausgabe der Glamour UK sprach die 24-Jährige über ihre anfänglichen Probleme, in der Modewelt Fuß zu fassen. Dabei erzählte sie, dass sie kein enges Verhältnis zu Kate hatte und bis heute immer noch nicht hat. "Am Anfang meiner Karriere war ich immer nur die Schwester von Kate Moss. Das war wirklich schwer für mich. Vor allem, weil ich meiner Schwester nicht sehr nahestand", so das Model. Sie fuhr fort: "Damals wurde ich von Leuten bombardiert, die mich ständig nach meiner Schwester fragten. Das führte wirklich zu einer Menge Angst vor dem Verlassenwerden."

Nachdem sie in eine, wie sie sagt, "tiefe Depression" gefallen war, nahm Lottie im April 2021 eine Auszeit vom Modeln. In dieser Zeit hatte die Blondine dann schon ihre Nische in der Online-Community von OnlyFans gefunden. Im vergangenen September entschied sie sich trotz ihres Erfolgs erneut für eine kleine Ruhepause. "Ich modele, seitdem ich 16 bin, was mir mental echt zu schaffen macht", schrieb sie auf Twitter.

Getty Images Lottie Moss, Model

Getty Images Kate Moss und ihre Schwester Lottie 2014 in London

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, Schwester von Kate Moss

