Tiger Woods und Sohn Charlie bestreiten verletzt ein Turnier

Knapp zwei Jahre ist es her, dass Tiger Woods (46) einen schweren Autounfall hatte. Dabei hatte er sich unter anderem Brüche im rechten Schien- und Wadenbein zugezogen. Zwischenzeitlich hatte der Sportler seine Profikarriere sogar beendet. Nun steht er jedoch wieder auf dem Golfplatz. Dabei darf in letzter Zeit auch sein 13-jähriger Sohn Charlie nicht fehlen. Bei ihrem letzten Turnier traten Tiger und sein Nachwuchs jedoch beide verletzt an!

Bei der PNC Championship in Florida betrat das Vater-Sohn-Gespann den Rasen gemeinsam. Dabei hatten sie jedoch beide mit Verletzungen am Bein zu kämpfen. Das sahen sie jedoch offenbar nicht so eng. "Perfektes Yin und Yang", witzelte der Golfprofi gegenüber SiriusXM PGA Tour Radio. Denn mit jeweils einem schlechten Bein haben sie das perfekte Gleichgewicht. "Der Schmerz ist nicht so schlimm und es ist Zeit zu spielen. Also gehen wir da raus und beißen die Zähne zusammen", zeigte sich der 46-Jährige tapfer.

Bereits im April ist der Golfprofi wieder zurück auf den Platz gekehrt und war dabei von seinen Fans umjubelt worden. "Ich bin so glücklich, dass ich in der Lage bin, zu spielen – aber nicht nur das, sondern auch direkt beim Masters anzutreten und so empfangen zu werden", freute sich der Sportler nach dem Spiel auf Twitter.

ZUMAPRESS.com / MEGA Tiger Woods mit seinem Sohn Charlie

Getty Images Tiger Woods mit seinem Sohn Charlie Woods bei der PNC Championship

Getty Images Tiger Woods, Golf-Legende

