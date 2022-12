Nach FKA Twigs: Diese Beauty soll Matt Healy jetzt daten

Neue Liebe für Matt Healy? Im Sommer überraschten der Musiker und seine Kollegin FKA Twigs (34) ihre Fans mit ihrer Trennung – zwei Jahre lang waren sie zuvor ein Paar gewesen. Seitdem wurde es still um das Liebesleben des Briten. Doch nun scheint der Frontmann der Band The 1975 weitergezogen zu sein: Matt soll nach FKA Twigs jetzt ein kanadisches Model daten!

Ein Insider plauderte nun gegenüber The Sun aus: Matt habe sich "Hals über Kopf" in Beauty Charlotte Briar D'Alessio verliebt! "Es ist noch zu früh und sie gehen die Dinge langsam an, aber es ist jedem klar, der Matty kennt, wie sehr er auf sie steht. Charlotte empfindet offensichtlich auch sehr viel für ihn", betonte der Vertraute. "Sie haben sich zwar sehr zurückhaltend verhalten, wenn sie zusammen gesehen wurden, aber hinter der Bühne bei seinen Auftritten ist Charlotte immer dabei."

Weiter war sich die Quelle sicher: "Obwohl sie noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen sind, ist es nur eine Frage der Zeit." Zuvor würden Matt und Charlotte erst einmal einen anderen Meilenstein meisten: die ersten gemeinsamen Feiertage! "Dieses Weihnachten wird eine wirklich schöne Zeit für sie sein, um sich besser kennenzulernen."

Instagram / charlottedalessio Charlotte Briar D'Alessio, Influencerin und Model

Getty Images Matt Healy, Sänger

Instagram / charlottedalessio Charlotte Briar D'Alessio, Model

